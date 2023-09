MotoGP, Jorge Martin esulta: “CompetitivitÃ  inaspettata a Misano, spero di fare due podi”

Jorge Martin imprendibile! Pazzesco lo spagnolo che si piazza in pole position nella griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il pilota della Ducati Pramac ha abbassato di oltre quattro decimi il record della pista di Bezzecchi: 1:30.390.

Martinator condividerà la prima fila proprio con Bezzecchi e con Bagnaia. Queste le sue parole dopo una qualifica straordinaria: “Un giro pazzesco e un ritmo pazzesco: sono molto contento. Questa qualifica mi dà tanta fiducia per il prosieguo di questo weekend e per le ultime gare. Su questa pista non mi aspettavo assolutamente di essere così forte e invece mi trovo benissimo. Spero di divertirmi questa sera nella Sprint Race”.

“Sta funzionando molto bene anche l’analisi molto più profonda dei dati per capire cosa ci serve esattamente. Sentivo che mancava qualcosa e allora ho provato a migliorare come pilota, analizzando molto i dati degli altri piloti Ducati e penso che questa sia la chiave. Non sarà semplice nelle due gare perché i due che ho di fianco (Bezzecchi e Bagnaia, ndr) vanno molto forte, comunque mi trovo bene come in Germania e spero di ripetere almeno due podi“.

Foto: Lapresse