MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho dato tutto quello che avevo, stringerÃ² i denti per la Sprint Race”

Un time-attack super emozionante quello del GP di Misano, 12° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista dedicata alla memoria del compianto Marco Simoncelli, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) ha ottenuto la pole-position con il crono di 1:30.390 a precedere di 0.397 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing Team) e di 0.436 Francesco Bagnaia (Ducati Factory). Martin ha fatto la differenza nel t-3 e nel t-4, con un tempo da primato, concedendosi la prima p.1 stagionale.

Ai microfoni di Sky Sport, Bezzechi ha svelato le sue sensazioni. Il romagnolo sta patendo non poco per via del dolore alla mano sinistra, conseguenza della caduta alla prima curva del primo giro del GP di Catalogna: “Bezz”, infatti, settimana scorsa è rimasto coinvolto suo malgrado nel crash innescato da Enea Bastianini, assente a Misano per le fratture rimediate nell’incidente.

“Sono contento perché oggi non ne avevo di più di questo. Ci voleva, speriamo oggi pomeriggio di tener botta tutti i giri. In questo momento sono quello che ha meno passo rispetto a Martin e Bagnaia temo, ma cercherò di fare il meglio possibile in vista della Sprint Race. Sono sicuro che non mi verrà di tirarmi indietro, vedremo poi come sarò messo“, ha raccontato il pilota del Team Mooney VR46.

Per Bezzecchi è arrivata la settima prima fila in top-class e, vista della Sprint Race delle ore 15.00, si proverà a puntare al podio.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo