Golf, Solheim Cup 2023: l’Europa ferma sul 14-14 gli USA e si tiene la Coppa!

Si è conclusa l’edizione 2023 della Solheim Cup, che dal 1990 ricalca in campo femminile quanto è la Ryder Cup al maschile. E lo fa anche nel format, che vede arrivare il 14-14 in quel di Finca Cortesin, in Andalusia (Spagna). Mai prima d’ora si era verificato il risultato di parità, ed è quello che porta l’Europa a mantenersi nel ruolo di detentrice della coppa nei confronti degli USA. Per gli States continua il digiuno che dura dall’edizione 2017.

La giornata si è aperta con i due team sull’8-8. I primi tre match, all’inizio, sembrano girare dalla parte degli USA, ma se Khang e Kang portano effettivamente due punti agli States, Rose Zhang finisce travolta per 4&3 da Leona Maguire. Con il 2&1 di Nordqvist su Kupcho e i pari di Hall-Lee e Dryburgh-Knight si va avanti sull’11-11.

Con i punti di Yin e Wu contro il 2 up di Hedwall, gli States vanno sul 12-13 e sperano molto: del resto, con Thompson nettamente avanti su Pedersen (vincerà 2&1) basta che girino dalla parte giusta i match 10 e 11, quelli incerti. Invece sono le europee a riscuotersi. E, dopo il 2&1 di Stark su Corpuz, il capolavoro lo firma Carlota Ciganda contro Nelly Korda. E c’è anche un senso del giusto se proprio lei, in casa, riesce a trovare due decisivi birdie alla 16 e alla 17 per far gioire il pubblico di Spagna e non solo.

Di seguito i risultati nel dettaglio degli scontri individuali che hanno permesso all’Europa di mantenere la Solheim Cup:

Khang (U) d. Grant (E) 1UP

Maguire (E) d. Zhang 4&3

Kang (U) d. Hull 4&2

Nordqvist (E) d. Kupcho (U) 2&1

Lee (U) – Hall (E) pareggio

Knight (U) – Dryburgh (E) pareggio

Yin (U) d. Boutier (E) 2&1

Hedwall (E) d. Ewing (U) 2UP

Vu (U) d. Sagstrom (E) 4&3

Stark (E) d. Corpuz (U) 2&1

Ciganda (E) d. Korda (U) 2&1

Thompson (U) d. Pedersen (E)

Foto: LaPresse