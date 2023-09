Golf, Open de France 2023: primo successo per Hisatsune Ryo. Edoardo Molinari miglior azzurro

Dopo quattro giorni di gioco in terra parigina, si è conclusa sul percorso del Le Golf National, l’edizione 2023 dell’Open de France, torneo del DP World Tour. Grazie ad un’eccezionale accelerazione finale, a prendersi il trofeo è il giapponese Hisatsune Ryo, alla sua prima vittoria sul circuito.

Il giovanissimo nipponico partiva dalla quinta posizione prima dell’ultimo round, in cui ha sfoderato una prestazione da primo della classe. Partenza difficile con due bogey nelle prime otto buche, seguite però da sei birdie nelle successive dieci. Bravo ad approfittare anche degli errori dei suoi avversari, infila uno splendido birdie alla 17 che certifica il suo successo con il punteggio di -14.

Dopo tre giorni affrontati quasi sempre da leader, l’inglese Jordan Smith ha ceduto nell’ultimo round, girando un colpo sopra PAR e chiudendo a -12, a due colpi dal vincitore. Stesso punteggio per il danese Jeff Winther, che arriva però grazie ad una rimonta nell’ultimo round, chiuso in 65 colpi, il miglior dato della giornata.

Quarto posto in rimonta per Rasmus Højgaard, lo stesso vale per la quinta piazza dell’austriaco Lucas Nemecz. Il miglior azzurro in graduatoria è Edoardo Molinari, che termina il suo torneo in 28a piazza a -4 e potrà ora dedicarsi interamente ai suoi doveri di vice-capitano di Ryder Cup. Appaiati in 47a posizione Guido Migliozzi e Renato Paratore a -1.

Foto: LaPresse