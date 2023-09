Golf, Open de France 2023: vola Jordan Smith, i tre azzurri passano il taglio

Vola, in tutti i sensi, Jordan Smith nell’Open de France 2023. L’inglese, con una gran performance odierna da -7, s’invola al comando in quel del Le Golf National. Per lui nove birdie e due bogey che lo portano a -12, fatto che lo mette in una posizione di indubbio vantaggio per affrontare il weekend su quel che sarà il percorso olimpico del 2024.

Alle sue spalle lo scozzese Ewen Ferguson a -9, seguito a sua volta da un’autentica orda di terzi a -7. Il gruppo in questione è formato dal danese Rasmus Hojgaard, dal tedesco Yannik Paul, dal giapponese Ryo Hisatsune, dal francese Julien Brun, dal sudafricano Zander Lombard e dall’inglese Richard Mansell.

Un colpo di distanza per il terzetto che passa da Andrew Wilson e Matthew Southgate in quota Inghilterra all’altro nipponico Kazuki Higa. L’ex leader, il sudcoreano Tom Kim, è 11°. Da segnalare la brutta prestazione di Robert MacIntyre: lo scozzese chiude 113° a +6 ed è tagliato: non un segnale confortante in vista della Ryder.

Tutti e tre gli italiani impegnati passano il taglio: Guido Migliozzi rimonta 44 posizioni con il -2 odierno, sale a -1 nel complesso ed è 45° assieme a un costante Edoardo Molinari. Nonostante un calo di 39 posti, in ragione del +4 odierno, Renato Paratore rimane pari con il par ed è 55° alla vigilia del fine settimana.

Foto: LiveMedia/Oscar Barroso – LivePhotoSport.it