Golf, Solheim Cup 2023: prima giornata a tinte USA, Europa indietro 3-5

Comincia la Solheim Cup, la versione femminile della Ryder, che in questo 2023 si disputa in Spagna, e precisamente a a Finca Cortesin, in Andalusia. Volume alto per quel che riguarda gli Stati Uniti, che vincono i foursome con un tonante 0-4, solo che l’Europa riesce a reggere e a tornare sul 3-5 a fine giornata.

La prima parte della giornata è a suo modo anche beffarda per il Team Europe, con Kang/Lee e Korda/Corpuz che battono rispettivamente Boutier/Hall e Maguire/Nordqvist per 1 Up: in un caso il duo USA prende il vantaggio alla buca 17, nell’altro non riesce la rimonta a quello europeo. Gira male nel finale anche a Stark/Grant, con Thompson/Khang che vincono 2&1 conquistando le buche 16 e 18. Netto il 5&4 di Ewing e Knight su Hull e Pedersen.

Il pomeriggio, invece, sorride ben di più alle europee. I fourball vedono subito il pari di Dryburgh/Sadstrom contro Zhang/Khang, poi anche Pedersen/Stark concedono solo mezzo punto a Kupcho/Corpuz. Il colpo di mano lo fanno Maguire/Hall su Thompson/Vu, vincendo la 18 con quattro colpi al contrario dei cinque delle USA; netto il 4&2 di Ciganda/Grant su Yin/Ewing.

Domani si riparte ancora con la formula foursome-fourball, mentre domenica si terranno i 12 match decisivi che decreteranno la squadra vincente. L’Europa cerca la terza vittoria di fila, mai ottenuta dal debutto della competizione nel 1990.

Foto: LaPresse