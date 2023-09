Golf, Open de France 2023: Ferguson aggancia Smith in vista dell’ultimo round, risalgono Molinari e Migliozzi

Terza giornata in archivio all’Open de France 2023, torneo del DP World Tour che si sta svolgendo sul percorso parigino di Le Golf National, che fu teatro dell’indimenticata Ryder Cup del 2018. Se ieri, al termine del secondo round, sembrava che un uomo potesse andare in fuga, il terzo round ci ha restituito una classifica ben più equilibrata ed indecifrabile.

L’inglese Jordan Smith, che ieri guidava con tre colpi di vantaggio su tutti, oggi non è riuscito a far meglio di 70, portando il suo score a -13 e facendosi raggiungere in testa dallo scozzese Ewen Ferguson, estremamente costante nel suo gioco con una sequenza di 66 67 67 (e appena 3 bogey ed un doppio bogey in tre round).

Ad un colpo di distanza è salito il giapponese Higa Kazugi, autore del miglior round di giornata con un 64 condito da quattro birdie ed un eagle. A -11 e dunque al quarto posto c’è invece il tedesco Yannik Paul, seguito a -9 da un altro giapponese, Hisatsune Ryo.

Ottimo round per Edoardo Molinari che con il suo 68 si porta al punteggio di -4, salendo così in 25a posizione. Risale fino alla 34a piazza (-3) anche Guido Migliozzi che, dopo un primo round da dimenticare, ha trovato un buon livello di gioco. Male invece Renato Paratore, sceso in 64a posizione col punteggi di +3.

