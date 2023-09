Beach soccer, Italia da favola! Batte 2-1 il Portogallo ed Ã¨ in finale agli Europei di Alghero!

L’Italia vola in finale agli Europei 2023 di beach soccer maschile, in corso di svolgimento ad Algero. Un grandissimo successo per Emiliano Del Duca e i suoi uomini. Dopo una combattutissima partita contro il Portogallo, gli azzurri sono riusciti a imporsi per 2-1. A sbloccare l’incontro dopo pochissimi istanti sono stati proprio i portoghesi con una sassata di Be Martins.

Poi però, la nostra Nazionale, con la giusta cattiveria agonistica, è riuscita a ribaltare il risultato: pareggio di Bertacca prima e raddoppio di Giordani poi. Tanta sofferenza ma l’Italia ha tenuto duro ed ha porta a casa un successo straordinario. Adesso ci sarà la Spagna da battere in Finale ad Alghero.

CRONACA ITALIA-PORTOGALLO, SEMIFINALE EUROPEI BEACH SOCCER

Pronti via, il Portogallo segna immediatamente con un fendente di Be Martins. Il numero 13 Bertacca è poi bravo a pareggiare i conti. Fazzini serve un grande assist al giocatore azzurro che, attraverso un tunnel, supera il portiere portoghese: 1-1. Strepitoso poi l’intervento di Casapieri che si supera su una rovesciata di Pintado.

L’Italia passa in vantaggio: grande azione corale degli azzurri. Sciacca con una strepitosa rovesciata colpisce il palo, la palla arriva a Giordani che deve solo spingere dentro: 2-1. Nel corso del terzo tempo l’Italia prova a impensierire il Portogallo e Sciacca, con una straordinaria rovesciata, per poco non impallina un attentissimo Andrade che smanaccia.

Foto: LaPresse