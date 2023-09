Arrampicata sportiva, Filip Schenk si ferma in semifinale nel lead a Wujiang, Fossali fuori ai quarti nello speed

Ultima tappa di Coppa del Mondo 2023 di arrampicata sportiva in quel di Wujiang (Cina). Una tappa dedicata a lead e speed sia al maschile che al femminile che oggi vedeva l’appuntamento con le semifinali del lead e domani sublimerà con le finali. In scena sono andate anche le finali dello speed.

Un italiano era rimasto in gara nel maschile: Filip Schenk. Purtroppo l’altoatesino è stato eliminato giungendo in 19esima, fermandosi al punteggio di 29. In testa sono arrivati i giapponesi Sorato Anraku e Taisei Homma, entrambi arrivati al top della parete. Nel femminile non c’era rimasta nessuna azzurra e in finale sono arrivate come prime altre due giapponesi: Ai Mori e Natsuki Tanii.

Per quanto riguarda lo speed, al maschile non c’è stato niente da fare per Ludovico Fossali, estromesso ai quarti di finale per mano del cinese Jingjie Huang (5.16 contro 5.26). L’azzurro aveva superato agli ottavi l’indonesiano Aspar Aspar, caduto durante la scalata. A trionfare è stato il cinese Peng Wu.

Al femminile Giulia Randi si è bloccata agli ottavi di finale contro la polacca Aleksandra Miroslaw (6.58 contro 7.61). A vincere è stata una cinese, Lijuan Deng, con il tempo di 6.58, battendo nell’ultimo atto la polacca Natalia Kalucka.

Foto: Federclimb