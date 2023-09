Giro di Toscana 2023: il percorso ai raggi X. Chiave la doppia ascesa al Monte Serra

Mercoledì 13 settembre andrà in scena il Giro di Toscana 2023 – Memorial Alfredo Martini: sarà la 95a edizione di questa storica corsa. Si cerca il successore di Marc Hirschi: ci saranno ben cinque formazioni World Tour che verosimilmente faranno da padrone questa classica.

PERCORSO

Percorso che sarà leggermente diverso all’ultima edizione: 191,5 km con partenza e arrivo a Pontedera. Dopo la partenza, la carovana si dirigerà in direzione sud della Provincia di Pisa passando da Lavaiano, Capannoli e raggiungendo al chilometro 28,3 località La Sterza. Da questo punto inizierà il circuito di Lajatico che i corridori percorreranno due volte per tornare poi verso Pontedera. Successivamente si imboccherà il circuito finale lungo 55,4 chilometri e che verrà affrontato due volte, con due ascese verso il Monte Serra, la cui cima è a 613 metri sul livello del mare. Dopo le salite, si scenderà passando per Buti e Cascine di Buti, arrivando così in pianura a Bientina, proseguendo per le Quattro Strade, Santa Colomba e Ponte della Navetta fino a entrare a Pontedera.

Foto: Lapresse