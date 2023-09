Giro di Lombardia 2023, sarà parterre de roi: dopo Pogacar e Evenepoel, c’è anche Roglic

Oggi è stata la giornata dell’annuncio del percorso della 117a edizione del Giro di Lombardia. La classica delle foglie morte sarà l’ultima Monumento della stagione e presenterà un tracciato durissimo tra Como e Bergamo, con quasi 238 chilometri e 4400 metri di dislivello. Tanti saranno i protagonisti al via di una corsa che regala sempre grande spettacolo.

Tadej Pogačar ha già da tempo inserito questo appuntamento nei suoi programmi, con l’obiettivo di vincere questa corsa per la terza volta consecutiva. Al via d ci sarà anche Remco Evenepoel, uscito in grande spolvero dalla Vuelta a España 2023 con ben tre successi di tappa e la maglia a pois. Finalmente andrà in scena il duello tra questi due interpreti, dopo che alla Liegi-Bastogne-Liegi era saltato per la caduta dello sloveno.

Non solo però questi due fuoriclasse: al via de è stata annunciata oggi la presenza di Primož Roglič, reduce dal terzo posto alla Vuelta e intenzionato a prendersi un successo che renderebbe ancora più straordinaria una stagione che l’ha visto trionfare sulle strade del Giro d’Italia. L’ex saltatore con gli sci ha corso quattro volte questa classica, non andando oltre a un quarto posto conseguito nel 2021.

A dare riscontro della partecipazione di Roglič è RTV Slo, che rende anche noto che lo stesso sloveno sarà ai nastri di partenza anche del Giro dell’Emilia 2023 (30 settembre), corsa che l’ha visto già vincitore nel 2019 e nel 2021.

Foto: Lapresse