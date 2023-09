Giro dell’Emilia 2023 oggi in tv: orari, percorso, favoriti, streaming. Pogacar sfida Roglic sul San Luca

Le Classiche italiane entrano nel vivo con l’atteso Giro dell’Emilia, una corsa divenuta ormai un appuntamento imperdibile del mese di settembre e che anche quest’anno accoglie un cast davvero stellare.

IL PERCORSO DEL GIRO DELL’EMILIA 2023

204,1 km con partenza da Carpi e arrivo a Bologna sul Santuario di San Luca. Saranno 2800 i metri di dislivello. Primi 60 km pianeggianti, poi si inizia a fare sul serio con i due GPM di Samone e Monte Nonascoso. Una volta a Bologna, vi sarà un circuito di 9 km da affrontare per cinque volte. Ed è qui che si deciderà la competizione, con l’arrivo posto proprio in cima al San Luca. Si tratta di uno strappo davvero impegnativo, che rimarrà nelle gambe perché affrontato in cinque occasioni. Misura 1900 metri ed ha una pendenza media del 10.5%, con punta al 18% nella ‘curva delle orfanelle’. Insomma, una Classica per veri e propri grimpeur.

L’ALTIMETRIA DEL GIRO DELL’EMILIA

I FAVORITI

Si prospetta un duello tutto sloveno tra Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), non solo i corridori di maggior classe, ma anche i più adatti ad un arrivo del genere e dotati di grande esplosività. Non mancheranno gli outsider come lo spagnolo Enric Mas (Movistar), il canadese Michael Woods (Israel), l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF) ed il britannico Simon Yates (Jayco AlUla). Come di consueto, chance di vittoria prossime allo zero per l’Italia, ormai una nazione di terza fascia nel ciclismo che conta. Ci sarà Giulio Ciccone, la cui condizione sarà tutta da verificare: dopo aver colto la maglia a pois al Tour de France, l’abruzzese ha corso poco, preparandosi proprio per il finale di stagione e con l’obiettivo del Giro di Lombardia.

DOVE VEDERE IL GIRO DELL’EMILIA IN TV E STREAMING

Orario di partenza: 11.10

Diretta tv: Rai2 dalle 14.00, Eurosport 1 dalle 14.55

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport