Ginnastica ritmica, Julieta Cantaluppi pianta in asso Sofia Raffaelli a 10 mesi da Parigi 2024 e va in Israele

La decisione è stata presa. Ha dovuto prendere atto della situazione Gherardo Tecchi, n.1 della Federginnastica, in merito al futuro di Julieta Cantaluppi, allenatrice di ritmica che ha scelto di lasciare la Ginnastica Fabriano per andare all’estero. Dopo le tante vittorie conquistate con Sofia Raffaeli e la società fabrianese, Cantaluppi andrà ad allenare la nazionale di ritmica israeliana.

Dopo aver conquistato per la Federazione due carte olimpiche individuali, il massimo ottenibile in base ai posti per Paese riconosciuti dal Cio, e aver contribuito così a staccare il biglietto per Parigi con due atlete allenate nella stessa società, come mai avvenuto in precedenza, l’allenatrice ha scelto di andare altrove.

E così, a meno di un anno dalle Olimpiadi di Parigi, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri sono senza la loro guida storica, ma supportate da una società che ha sempre investito sul parterre di tecnici. La decisione della tecnica era già nota ed stata la stessa Cantaluppi a individuare la sua sostituta in Claudia Mancinelli, che ha seguito il team agli ultimi Mondiali in Spagna.

“Fabriano resterà per sempre casa mia – ha confessato Cantaluppi – Con le ginnaste ho parlato a quattrocchi e quello che ci dovevamo dire ce lo siamo dette tra di noi“. “A Julieta faccio il mio personale in bocca al lupo e mi auguro che le nostre strade in futuro si possano nuovamente incrociare – ha dichiarato il presidente Tecchi – Per la Federazione la sua partenza è una perdita importante, non lo nascondo, ma sono sicuro che sapremo trovare valide alternative, raggiungendo tutti i nostri obiettivi, che sono molto, ma molto ambiziosi. Fabriano resta un polo d’eccellenza ed è lì che Sofia e Milena continueranno a gareggiare e a preparare le Olimpiadi”.

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi