Ginnastica artistica, World Challenge Cup: i convocati dell’Italia per la tappa di Parigi, ultima gara prima dei Mondiali

I Mondiali 2023 di ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata assegnerà i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, obiettivo che l’Italia cercherà di raggiungere con entrambe le squadre. Gli azzurri si stanno preparando per l’evento più importante della stagione e si sono avvicinati all’evento prendendo parte ai Campionati Italiani Assoluti andati in scena lo scorso weekend al PalaIndoor di Padova.

Prima dei Mondiali, però, si disputerà l’ultima della della World Challenge Cup, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Coppa del Mondo: l’appuntamento è alla Accor Arena di Parigi nel weekend del 16-17. Nella capitale francese vedremo all’opera quattro azzurri: Salvatore Maresca cercherà il colpaccio agli anelli, Edoardo De Rosa sarà particolarmente atteso al cavallo con maniglie, Niccolò Vannucchi si esprimerà tra volteggio e corpo libero, Ares Federici si giocherà le sue carte soprattutto al quadrato.

CONVOCATI ITALIA WORLD CHALLENGE CUP GINNASTICA ARTISTICA A PARIGI

Salvatore Maresca

Edoardo De Rosa

Niccolò Vannucchi

Ares Federici

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi