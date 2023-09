Ginnastica artistica, Maresca e De Rosa strabiliano in World Challenge Cup: grandi punteggi e pass per le Finali

Mancano due settimane esatte all’inizio dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. Durante la rassegna iridata verranno assegnati i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e l’Italia punta a qualificarsi ai Giochi con entrambe le squadre (le migliori nove, escluse quelle salite sul podio ai Mondiali 2022, potranno fare festa). In attesa che i DT Enrico Casella e Giuseppe Cocciaro diramino ufficialmente le convocazioni per l’evento più importante della stagione, alcuni azzurri hanno preso parte all’ultima della World Challenge Cup, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza.

Salvatore Maresca si è distinto nelle qualificazioni disputate a Parigi, firmando il terzo punteggio agli anelli (14.550) e accomodandosi subito alle spalle dell’austriaco Vinzenz Hoeck e del britannico Courtney Tulloch (14.600). Il campano ha sporcato leggermente la propria esecuzione, ma domani tornerà sul castello per correggersi e cercare il risultato di lusso. Nell’atto conclusivo di questa specialità vedremo anche Niccolò Vannucchi, settimo con 13.750.

Edoardo De Rosa ha staccato il biglietto per la finale al cavallo con maniglie, eseguendo uno splendido esercizio premiato con il roboante punteggio di 14.950 alle spalle di due fenomeni assoluti come l’irlandese Rhys McClenaghan e l’inglese Max Whitlock (15.250). Al corpo libero, invece, non sono riusciti a rientrare tra i migliori otto i due azzurri impegnati: il già citato Vnnucchi (14mo con 13.400) e Ares Federici (12.250 ha causa di un grave errore).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi