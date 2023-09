Ginnastica artistica, Simone Biles e lo Yurchenko doppio carpio: il salto piÃ¹ folle della storia, riconosciuto un 6.4!

Simone Biles è la donna più attesa ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica, che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La Reginetta della Polvere di Magnesio è tornata in scena dopo due anni di inattività e in questa rassegna iridata andrà a caccia di nuove medaglie d’oro, dopo il pokerissimo di quattro anni fa a Stoccarda.

La statunitense si è lasciata alle spalle i noti problemi avuti alle Olimpiadi di Tokyo 2002 e ha già messo nel mirino i Giochi di Parigi 2024, passando per questo appuntamento dove tra l’altro potrebbe diventare la prima atleta a eseguire il salto Yurchenko doppio carpio al volteggio in campo internazionale e ricevere il più alto valore di partenza della storia.

A questo elemento verrebbe riconosciuto l’esorbitante valore di 6.4, ovvero quattro decimi in più rispetto al Produnova e al Biles I, le evoluzioni che al momento vantano il D Score più elevato alla tavola. Ricordiamo che nella primavera del 2021 la FIG aveva assegnato un 6.6 preliminare e non definitivo allo Yurchenko doppio carpio in base al sistema di punteggio vigente in quel ciclo olimpico, ma poi non lo eseguì a Tokyo 2020 e quindi non è stato codificato ufficialmente. Va annotato che questo salto è stato eseguito da Simone Biles in tre occasioni durante le gare statunitensi di questa estate e USA Gymnastics lo aveva valutato internamente in 6.4.

Foto: Lapresse