Ginnastica artistica, Mario Macchiati trionfa ai Campionati Italiani! All-around da favola, battuti Abbadini e Casali

Mario Macchiati si è laureato Campione d’Italia nel concorso generale individuale. Il 23enne marchigiano ha firmato una splendida magia al PalaIndoor di Padova al termine dei due giorni di gara sul giro completo: dopo aver primeggiato con grande disinvoltura nella gara-1 andata in scena giovedì pomeriggio, l’azzurro ha saputo rintuzzare il tentativo di rimonta degli avversari nell’odierna gara-2 e per la prima volta in carriera ha fatto festa nell’all-around. Prestazione davvero rimarchevole per uno dei Moschettieri capaci di conquistare la storica medaglia d’oro nella gara a squadre degli ultimi Europei.

Mario Macchiati è salito sul gradino più alto del podio con il punteggio complessivo di 164.350 e ha regolato di misura Yumin Abbadini: dopo il sigillo dello scorso anno, il bergamasco, anch’egli Campione d’Europa nel team event, ha lanciato una splendida rimonta, ma si è fermato a 25 centesimi dal bis (164.100). Lorenzo Minh Casali è risalito fino alla terza posizione (163.350), completando così un podio composto da ben tre Moschettieri d’oro: ottimo viatico in vista dei Mondiali che andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre e dove l’Italia sarà chiamata a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Alle loro spalle si sono piazzati l’ottimo Lorenzo Bonicelli (162.650), l’altro oro continentale Matteo Levantesi (162.250) ed Edoardo De Rosa (161.600).

Casali ha ruggito al corpo libero (14.450, 6.0 il D Score) precedendo Filippo Castellaro (14.200), Yumin Abbadini (14.150) e Nicola Bartolini (14.150). L’ex Campione del Mondo al quadrato è partito da 5.6, il suo tasso tecnico sarà fondamentale ai Mondiali: 14.600 al volteggio (come Casali e Bonicelli), 14.050 alle parallele, 13.350 alla sbarra.

Al cavallo con maniglie si è distinto Edoardo De Rosa (14.650, 6.4 il D Score) precedendo Abbadini (14.100), mentre con i due salti al volteggio il migliore è stato Niccolò Vannucchi (14.100). Mario Macchiati ha pareggiato lo specialista Matteo Levantesi alle parallele pari (14.550), mentre alla sbarra il migliore è stato Abbadini (14.350) a precedere lo specialista Carlo Macchini (14.100 partendo da 6.1, deve ancora trovare la giusta pulizia d’esecuzione).

C’era grande attesa per il confronto tra le due stelle agli anelli, dopo il pareggio a quota 14.700 di due giorni fa. Salvatore Maresca ha battuto Marco Lodadio per un decimo: 14.650 per il campano contro il 14.550 del romano, che aveva dalla sua una nota di difficoltà più elevata (6.3 contro 6.2). Da annotare che il migliore in assoluto nel corso delle due gare è stato Manrique Larduet con la maglia della Ginnastica Civitavecchia, ma il fuoriclasse cubano (già sul podio iridato all-around ormai otto anni fa) non concorreva per il tricolore. Domani la conclusione dei Campionati Italiani Assoluti con la disputa delle Finali di Specialità, poi sarà il momento di pensare ai Mondiali ormai distanti soltanto tre settimane.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi