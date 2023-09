Ginnastica artistica, Macchiati svetta ai Campionati Italiani. Maresca e Lodadio pareggiano, gli azzurri battono la Turchia

Mario Macchiati ha chiuso al comando la gara-1 del concorso generale individuale ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Il 23enne marchigiano, magico Moschettiere del trionfo azzurro nella gara a squadre degli ultimi Europei, ha firmato un buon 82.150 sul giro completo e si pone in pole position in vista della gara-2 di sabato sera, i cui punteggi verranno sommati a quelli odierni e determineranno la classifica generale. L’alfiere della Fermo 85 si è è ben espresso tra volteggio (14.500) e parallele pari (14.250), si è difeso tra sbarra (13.450) e anelli (13.300), è piaciuto al corpo libero (13.700) e ha portato a casa 12.950 al cavallo con maniglie.

Mario Macchiati si è guadagnato un buon margine di vantaggio nei confronti di Lorenzo Bonicelli (80.900) e di un tonico Matteo Levantesi (80.900 per il marchigiano, anch’egli trionfatore nel team event continentale, oggi ha impressionato con un rimarchevole 14.700 alle parallele e un solido 14.000 al quadrato). Edoardo De Rosa è subito in scia (80.600, il suo cavallo da 14.050 è una garanzia), mentre due generalisti di razza sono costretti a inseguire: Lorenzo Minh Casali si è fermato a 80.500 (14.800 alla tavola e 14.200 alle parallele, paga a caro prezzo un quadrato da 12.650 e un cavallo da 11.900), Yumin Abbadini non è andato oltre a 80.200 (14.300 al cavallo, paga il 13.600 al volteggio, il 12.750 alle parallele e il 12.800 alla sbarra) e la difesa del tricolore non sarà delle più semplici per il lombardo.

Duello roboante tra Salvatore Maresca e Marco Lodadio agli anelli: 14.700 per entrambi, il romano ha portato un D Score più elevato di un decimo (6.3 contro 6.2). Nicola Bartolini ha piazzato un guizzo al corpo libero degno di un ex Campione del Mondo (14.350 partendo da 5.6) e poi si è distinto anche tra volteggio (14.500) e parallele (14.100), ma non si è esibito agli anelli e dunque ha rinunciato all’all-around. Yumin Abbadini è stato il migliore di giornata al cavallo (14.300), mentre alle parallele ha primeggiato Matteo Levantesi (14.700). Carlo Macchini ha invece commesso un errore all’amata sbarra e non è andato oltre a 13.700 (6.1 la nota di partenza).

I Campionati Italiani in corso di svolgimento al PalaIndoor di Padova sono fondamentali perché contribuiranno a delineare quali saranno gli azzurri che disputeranno i Mondiali, in programma ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre e dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Proprio per questo motivo, all’interno della gara-1 odierna, si è disputato anche un confronto amichevole tra Italia e Turchia, dominato dai Campioni d’Europa con il punteggio di 332.550 contro il 322.000 degli anatolici.

In rosa erano presenti Lodadio, Levantesi, Casali, Abbadini, Macchiati, Bartolini, che hanno surclassato la formazione di Ferhat Arican e Ahmet Ondet. Va annotato che Manrique Larduet Bidet è sceso in pedana con la maglia della Ginnastica Civitavecchia e ha firmato un notevole 82.900 sul giro completo (dunque meglio di Macchiati, spiccano il 14.850 al volteggio, il 14.700 alle parallele e il 14.200 agli anelli), ma il 27enne è di origini cubane (tra l’altro fu argento iridato nel concorso generale a Glasgow 2015).

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi