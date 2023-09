Ciclismo, Italia quasi certa di avere solo tre uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara in linea: il ranking piange

L’Italia non sta vivendo un grandissimo momento di salute nel panorama ciclistico internazionale, quantomeno per quello che riguarda le corse in linea su strada. La nostra Nazionale occupa l’ottavo posto nel ranking UCI dopo gli Europei, in cui si è vinto il medagliere soprattutto grazie ai risultati giovanili. La situazione non è migliore se si guarda alla graduatoria UCI stilata in ottica Olimpiadi di Parigi 2024: vengono presi in considerazione i risultati ottenuti dai migliori otto atleti di ciascun Paese tra il 19 ottobre 2022 e il 17 ottobre 2023 per determinare i posti di cui ciascuna Nazione avrà diritto ai Giochi.

L’Italia anche in quel caso si trova ottava con 10.215 e questo significherebbe avere a disposizione soltanto tre pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Il contingente pieno di quattro posti (scesi rispetto ai cinque delle ultime edizioni) spetta soltanto alle prime cinque classificate del ranking, al momento Belgio, Danimarca, Slovenia, Gran Bretagna e Francia. Il Bel Paese è distante ben 2.760 lunghezze dai transalpini, con in mezzo anche Spagna e Olanda. Nei fatti è impossibile colmare questo distacco nelle prossime tre settimane e l’Italia dovrà accontentare di avere soltanto tre azzurri lungo le strade parigine.

Sarà una corsa ancora più complicata per gli uomini del CT Daniele Bennati, che dovranno centellinare le energie in una gara che potrebbe saltare per aria da un momento all’altro visto che non ci saranno squadre numerose. Si tratta di un passo indietro per il movimento tricolore, che fatica a trovare guizzi di un certo calibro nelle grandi corse a tappe e nelle Classiche Monumento (anche se quest’anno Filippo Ganna ha chiuso la Milano-Sanremo al secondo posto). Di seguito il ranking UCI in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

RANKING UCI PER OLIMPIADI PARIGI 2024

1. Belgio 20.821

2. Danimarca 17.997

3. Slovenia 14.415

4. Gran Bretagna 13.306

5. Francia 12.975

6. Spagna 12.820

7. Paesi Bassi 11.022

8. Italia 10.215

9. Australia 9.625

10. USA 9.175

11. Svizzera 6.337

12. Portogallo 6.205

13. Colombia 6.114

14. Germania 5.453

15. Norvegia 5.186

16. Austria 3.975

17. Irlanda 3.694

18. Canada 3.539

19. Nuova Zelanda 3.189

20. Kazakhstan 2.841

Nazioni 1-5, 4 posti; Nazioni 6-10, 3 posti; Nazioni 11-20, 2 posti; Nazioni 21-45, 1 posto. Il ranking chiuderà il 17 ottobre 2023.

Foto: Lapresse