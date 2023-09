GIGANTI DI SABBIA! Italia campione dâ€™Europa di beach soccer dopo 5 anni! Spagna sconfitta ad Alghero

L’Italia del beach soccer è campione d’Europa! La selezione di Emiliano Del Duca si laurea campione continentale vincendo la finale contro la Spagna per 5-4, in una partita combattutissima e piena d’emozioni, gestita nella maniera migliore fino a poter esultare avanti agli spettatori arrivati ad Alghero.

L’inizio è molto tattico, con le due squadre che provano a studiarsi. La prima occasione è sui piedi di Bertacca ma la mira è imprecisa, lo stesso ci prova con un paio di punizioni dalla distanza ben gestite dal portiere. Il vantaggio arriva all’improvviso con Alla a 50” dal termine facendo esplodere Alghero, con una mezza rovesciata al volo sul lancio con le mani di Dona.

Casapieri protagonista di un paio di grandi interventi, ma poi arriva l’ennesimo graffio di Giordani dopo un minuto del secondo tempo, con una bellissima rovesciata su cucchiaiata di Remedi. La reazione spagnola però arriva e al 5′ arriva la punizione rasoterra di Arias che fulmina il portiere azzurro, ma arriva subito la reazione azzurra, con Giordani che si avventa sul tiro di Casapieri anticipando Dona.

La Spagna ci prova, si spende tanto mettendo un po’ di apprensione a Casapieri, ma all’inizio del terzo e ultimo tempo arriva anche la firma di Genovali che raccoglie la respinta di Camacho sul tiro di Giordani. Sembra chiusa, ma la partita si rianima in quattro e quattr’otto prima con una sfortunata autorete di Giordani e con la prodezza di Oliver che porta il punteggio sul 4-3. Ma ci pensa ancora Giordani a togliere le castagne dal fuoco, con un diagonale che buca le mani a Camacho. Ancora Oliver a tenere accese le speranze delle Furie Rosse, che si infrangono sulla parata di Casapieri sul tiro di Kuman e sul piazzato di Arias a sei secondi dal termine. Non c’è tempo per il calcio d’angolo successivo, l’Italia può esultare avanti ai tifosi di Alghero laureandosi campione d’Europa per la terza volta.

Foto: FIGC