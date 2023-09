A che ora la Finale degli Europei di beach soccer Italia-Spagna: dove vederla in tv, programma, streaming

L’Italia affronterà la Spagna nella Finale degli Europei 2023 di beach soccer, che andrà in scena domenica 24 settembre (ore 18.00) sulla sabbia di Alghero. La nostra Nazionale cercherà il grande colpaccio in Sardegna, fronteggiando una delle realtà più importanti di questo sport a livello globale. Gli azzurri sono riusciti a battere il Portogallo per 2-1 in semifinale e si sono così meritati la possibilità di giocare l’atto conclusivo che metterà in palio il titolo.

L’Italia ha trionfato soltanto nel 2005 e nel 2018, nell’ultima occasione battendo proprio gli iberici ai calci di rigore. Nelle ultime due edizioni gli azzurri si sono fermati al terzo posto, regolando sempre gli spagnoli nella sfida che metteva in palio l’ultimo gradino per il titolo. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato e palpitante: la nostra Nazionale vuole trionfare di fronte al proprio pubblico mentre la Spagna insegue la sesta affermazione della propria storia (l’ultima risale però al 2006).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e steraming di Italia-Spagna, Finale degli Europei 2023 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play 2 e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA, FINALE EUROPEI BEACH SOCCER

Domenica 24 settembre

Ore 18.00 Finale Europei beach soccer: Italia vs Spagna – Diretta streaming su Rai Play 2

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI BEACH SOCCER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play 2, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

