Giappone-Samoa oggi in tv, Mondiali rugby 2023: orario, programma, streaming

Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, l’unico match in programma oggi nella Rugby World Cup 2023. E a Tolosa scendono in campo Giappone e Samoa, in un match decisivo per la corsa ai playoff nella pool D.

Le due formazioni sono, assieme all’Argentina, alle spalle dell’Inghilterra e quella di oggi è un vero e proprio scontro diretto che terrà in corsa una delle due squadre. I favori dei pronostici sono per le Samoa, sin qui più convincenti nonostante il ko subito contro l’Argentina, ma si prospetta una sfida molto equilibrata e che, visto il calendario, è sicuramente uno spareggio per conquistare automaticamente la qualificazione ad Australia 2027.

GIAPPONE-SAMOA

Giappone: 1 Keita Inagaki, 2 Shota Horie, 3 Jiwon Gu, 4 Jack Cornelsen, 5 Amato Fakatava, 6 Michael Leitch, 7 Pieter Labuschagne, 8 Kazuki Himeno, 9 Yutaka Nagare, 10 Rikiya Matsuda, 11 Jone Naikabula, 12 Ryoto Nakamura, 13 Dylan Riley, 14 Kotaro Matsushima, 15 Lomano Lemeki

In panchina: 16 Atsushi Sakata, 17 Craig Millar, 18 Asaeli Ai Valu, 19 Warner Dearns, 20 Kanji Shimokawa, 21 Naoto Saito, 22 Seungsin Lee, 23 Tomoki Osada

Samoa: 1 James Lay, 2 Seilala Lam, 3 Paul Alo-Emile, 4 Chris Vui, 5 Theo McFarland, 6 Taleni Junior Agaese Seu, 7 Fritz Lee, 8 Sa Jordan Taufua, 9 Jonathan Taumateine, 10 Christian Leali’ifano, 11 Ben Lam, 12 Alai D’Angelo Leuila, 13 Tumua Manu, 14 Ed Fidow, 15 Duncan Paia’aua

In panchina: 16 Sama Malolo, 17 Jordan Lay, 18 Michael Alaalatoa, 19 Steven Luatua, 20 Alamanda Motuga ,21 Melani Matavao, 22 Neria Fomai, 23 Danny Toala

La sfida tra Giappone e Samoa è dunque in programma giovedì 28 settembre alle ore 21.00 a Tolosa. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO e Now TV.

CALENDARIO GIAPPONE-SAMOA, RUGBY

Giovedì 28 settembre

21.00 Giappone – Samoa

PROGRAMMA GIAPPONE-SAMOA, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO e Now TV

Foto: World Rugby/World Rugby via Getty Images