Dove vedere in tv la Serie A di basket 2023-2024: cambia poco rispetto alla stagione passata

Per quanto riguarda la copertura della Serie A 2023-2024 sulle varie emittenti televisive esistenti in Italia, lo schema ricalca per larga misura quello della scorsa stagione. Con una chiara differenza: Eleven Sports è stata completamente inglobata da DAZN, per cui è quest’ultima ad avere la titolarità della trasmissione di tutte le partite del massimo campionato.

Una novità, questa, che si affianca al mantenimento in essere degli altri accordi: Eurosport, infatti, trasmetterà due partite alla settimana sui propri canali, oltre a utilizzare chiaramente le proprie piattaforme eurosport.it e Discovery+. Queste, però, mostreranno tre partite anziché due. Il tutto a causa, appunto, del terzo confronto.

Si tratta del match che, settimanalmente, va in chiaro. E proprio in questo senso sono cambiate leggermente le carte in tavola. Tutta la stagione regolare andrà in onda su DMAX, al canale 52 del digitale terrestre; per Nove, ora, lo spazio è limitato alla finale di Coppa Italia e alla finale scudetto, che si disputerà in questa stagione su cinque partite e non più su sette.

In sostanza, tutto più o meno come prima. L’Italia cestistica, dopo i Mondiali vissuti su Rai (che ha acquisito i diritti di una partita a settimana di A2) e Sky, torna a usufruire di una pluralità di fruizioni che ha già vissuto nella stagione 2022-2023.

Credit: Ciamillo