Chi gioca oggi in Serie A? Calendario partite 28 settembre, programma, tv, streaming, DAZN e Sky

La sesta giornata di Serie A si chiude quest’oggi, 28 settembre, con le ultime tre partite che disegneranno dunque la nuova classifica del nostro campionato.

Due le partite che si giocheranno alle 18.30. Appuntamento al Benito Stirpe per il match tra Frosinone e Fiorentina; viola che hanno iniziato bene la propria stagione con dieci punti nelle prime cinque partite gestendo discretamente il doppio impegno, ma di fronte i ciociari vogliono continuare a sorprendere dopo l’ottima partenza.

Stesso orario per il match tra Monza e Bologna; per entrambe fino ad ora pochi raccolti in classifica, con cinque e sei punti racimolati. Problemi difensivi per Thiago Motta con Posch e Lucumì infortunati, dall’altra parte c’è il ritorno in campo di Caldirola dopo la squalifica, in avanti confermato Colombo.

Ultimo match di giornata, il vero e proprio posticipo, vedrà protagoniste Genoa e Roma. Giallorossi che sono una delle delusioni della stagione, non avendo dato seguito al 7-0 all’Empoli dopo essere stati fermati dal Torino, grifoni che vengono dal ko contro il Lecce e vogliono punti importanti in ottica salvezza.

SERIE A IN TV OGGI 28 SETTEMBRE

18.30 Frosinone-Fiorentina – Serie A – diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming su NOW, Sky Go e DAZN

18.30 Monza-Bologna – Serie A – diretta tv su Sky Zona Dazn, streaming su DAZN

20.45 Genoa-Roma – Serie A – diretta tv su Sky Zona Dazn, streaming su DAZN

Foto: LaPresse