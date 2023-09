Basket, Gianmarco Pozzecco: “Gigi Datome una leggenda, non lo dimenticherÃ² mai”

I Mondiali dell’Italia sono terminati. L’edizione 2023 della rassegna iridata ha visto gli azzurri finire all’interno di una serie di alti e bassi, spesso derivanti dalle percentuali da tre. E si è chiuso anche l’ultimo confronto, quello con la Slovenia di Luka Doncic, in una Mall of Asia Arena pronta ad accogliere finali che, domani, s’aspettava in ordine inverso.

A parlare dopo l’ultimo match mondiale azzurro, via FIP, è Gianmarco Pozzecco: “Gigi è una leggenda, lo ripeto ancora una volta. E io sono molto fortunato ad essere qui. Lo ringrazio per quanto fatto e non lo dimenticherò mai. Ognuno può scegliere le modalità con cui raggiungere i propri obiettivi. Gigi ha scelto di essere una persona esemplare. E’ unico“.

Un tributo, dunque, al sardo che ha girato l’Europa tra Siena, Scafati, Roma, Fenerbahce e alla fine Milano, con la travagliata parentesi NBA tra Detroit Pistons e Boston Celtics. Pozzecco non ha mai avuto la reale occasione di giocare assieme a Datome, ma ne ha conosciuto le capacità intellettive. E, prescindendo da tutto, oggi è stato il suo momento.

L’Italia, con la sfida odierna, ha anche chiuso il 2023, perché la prossima partita degli azzurri si giocherà con certezza nel 2024, e sarà quella del 22 febbraio con la Turchia nelle qualificazioni agli Europei 2025. Nel girone anche Islanda e Ungheria. In mezzo il Preolimpico, del quale è ancora tutto (comprese le sedi) da scoprire.

Credit: Ciamillo