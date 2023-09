Basket, Melli: “Meritavamo qualcosa in più”; Datome: “Non eravamo favoriti ma fa comunque male”

Il cammino dell’Italbasket verso le medaglie ai Campionati Mondiali 2023 si è interrotto bruscamente quest’oggi a Manila dopo una sonora sconfitta ai quarti di finale contro gli Stati Uniti per 63-100. Una prestazione oltremodo negativa degli Azzurri abbinata ad una grande reazione d’orgoglio di Team USA (dopo il fresco ko con la Lituania) ha portato ad un +37 davvero pesante, che nulla toglie comunque all’ottimo percorso dei ragazzi di Gianmarco Pozzecco in questa rassegna iridata.

Nicolò Melli ha commentato così il match al sito federale: “Abbiamo fatto tutto il possibile fino a qui. Meritavamo qualcosa in più ma questo è lo sport e torneremo la prossima estate, e quella dopo, e quella dopo ancora. Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo e già la prossima estate torneremo per provare a qualificarci per i Giochi Olimpici. Sono felice per Matteo Spagnolo, Gabriele Procida e Momo Diouf, che hanno giocato poco ma hanno contribuito eccome alla costruzione di questo gruppo. Senza di loro non saremo qui. Se lavoreranno sodo potranno togliersi delle belle soddisfazioni perché hanno talento e sono ragazzi d’oro”.

Il capitano Gigi Datome, all’ultimo grande evento della carriera con la maglia azzurra, non nasconde la delusione: “Gli Usa hanno atletismo e fisicità incredibile. Se poi non riesce a fare canestro da fuori allora non te la puoi neanche giocare. Non eravamo favoriti ma fa comunque male e la mia opinione su questo gruppo non cambia: orgoglioso e felice di fare parte di questo gruppo“.

Foto: Lapresse