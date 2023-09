Frattesi sempre piÃ¹ titolare all’Inter? In coppia con Barella contro il Sassuolo: le probabili formazioni

L’Inter si prepara per il suo match della sesta giornata della Serie A 2023-2024. Si giocherà il primo turno infrasettimanale del campionato e, nel caso dei nerazzurri, il calendario propone una partita quanto mai particolare. Domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, arriverà il Sassuolo.

I nero-verdi sono la classica rivale che assomiglia molto ad una “bestia nera” per l’Inter. Spesso, infatti, Domenico Berardi e compagni hanno fatto lo “sgambetto” ai nerazzurri proprio sul loro terreno e, reduci dal brillante successo per 4-2 contro la Juventus, non avranno la minima intenzione di effettuare una passeggiata di salute a Milano.

Mister Simone Inzaghi avrà sicuramente ammonito i propri giocatori sul non sottovalutare l’avversaria e, ovviamente, di dimenticare di avere fatto 5 su 5 per il momento in Serie A. La sesta vittoria consecutiva andrà sudata e vedrà una squadra che assomiglierà molto all’undici titolare. Tra chi inizierà il match dal primo minuto vedremo anche Davide Frattesi, un giocatore che, piano piano, sta scalando le gerarchie del centrocampo e sta diventando sempre più importante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Inter scenderà in campo con il canonico 3-5-2 con Sommer tra i pali, quindi difesa composta da Darmian, de Vrij e Acerbi (in ballottaggio con Pavard), quindi Dimarco e Dumfries sugli esterni, Calhanoglu in cabina di regia con Barella e Frattesi ai suoi lati, mentre in attacco confermatissima la coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez. Dall’altra parte il Sassuolo confermerà il suo 4-2-3-1 con Cragno in porta, Tolja, Erlic, Tressoldi e Vina in difesa, Bologa e Matheus Enrique in mediana, quindi Berardi, Bajrami e Laurientè a sostegno di Pinamonti.

