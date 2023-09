Frattesi gioca il derby dopo la doppietta con l’Italia? I dubbi verso Inter-Milan e chi puÃ² giocare al suo posto

Il derby tra Inter e Milan sarà uno dei pezzi forti della quarta giornata di campionato di Serie A. Entrambe le milanesi sono in vetta alla classifica a punteggio pieno in questo momento, ma la stracittadina meneghina è da sempre una delle sfide più affascinanti del calcio italiano. Per la prima volta ci sarà anche Davide Frattesi, super protagonista in Nazionale.

La mezzala ex Sassuolo si è messa in luce nella partita contro l’Ucraina, siglando una doppietta decisiva per i primi tre punti dell’Italia nell’era Spalletti e sistemando non poco la situazione di classifica nelle qualificazioni agli Europei. Ma al momento il quasi ventiquattrenne romano (li compirà la prossima settimana) non è ancora riuscita a ritagliarsi uno spazio in maglia Inter.

Poiché Simone Inzaghi sta mantenendo gli equilibri raggiunti lo scorso anno nella parte finale di stagione, quando spostando Hakan Calhanoglu come regista e dando spazio ad Henrikh Mkhitaryan come mezzala assieme a Nicolò Barella, ha racimolato risultati su risultati fino alla finale di Champions League dello scorso anno. Frattesi è al momento il quarto centrocampista nerazzurro, studiando i movimenti da vicino per potersi prendere il posto da titolare.

Ma l’impressione è che quel momento non sia ancora arrivato, nonostante la doppietta nel suo stadio. Mkhitaryan è difatti rimasto ad Appiano Gentile a lavorare con i giocatori non convocati con le rispettive nazionali: un punto a favore in un ballottaggio che sarà costante per i primi mesi della stagione. Ma a Frattesi non pesa, reputando normale la sua situazione in nerazzurro. Da bravo assistente universitario che aspetta il suo momento, lanciando segnali qua e là che la cattedra da centrocampista dell’Inter la può tranquillamente sostenere.

Foto: LaPresse