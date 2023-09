Italia-Olanda oggi in tv, Finale 3°-4° posto Europei volley femminile 2023: orario, programma, streaming

La nazionale femminile di pallavolo vuole conquistare il suo terzo podio consecutivo agli Europei. Dopo la delusione per la sconfitta al quinto set in semifinale contro la Turchia, le azzurre vogliono subito riscattarsi e non c’è occasione migliore della finale per il terzo posto contro l’Olanda.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 16.30

L’amarezza per il ko contro la Turchia è ancora tanto, visto che la squadra di Mazzanti sembrava essere davvero molto vicina alla vittoria nel quarto set. Purtroppo le azzurre si sono bloccate improvvisamente, cedendo alla fine di schianto nel quinto contro Vargas e compagne.

Dall’altra parte l’Olanda ha perso per 3-1 nell’altra semifinale contro la Serbia, con quest’ultima che vuole aggiungere l’oro europeo a quello mondiale dello scorso anno. L’Italia parte favorita contro le olandesi, che comunque non avranno nulla da perdere contro le azzurre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Olanda, finale per il terzo posto agli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE TERZO POSTO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 3 settembre

Ore 16.30 Finale terzo posto Europei volley femminile: Italia vs Olanda – Diretta tv su Rai1 e SkySport Arena

PROGRAMMA ITALIA-OLANDA, FINALE TERZO POSTO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

