Filippo Ganna 2Â° in volata alla Vuelta: “Non sono un velocista, perso uno sprint di poco”

Filippo Ganna si è reso protagonista di una splendida volata in occasione della 19ma tappa della Vuelta di Spagna, concludendo al secondo posto sul traguardo di Iscar alle spalle di Alberto Cimolai. Il già due volte Campione del Mondo a cronometro e detentore del Record dell’Ora si sta dimostrando sempre più un velocista di razza, anche in occasione della seconda frazione era stato secondo a Burianna e poi aveva vinto la prova contro il tempo a Valladolid.

Filippo Ganna ha commentato la propria prestazione attraverso i canali ufficiali della Ineos Grenadiers: “Oggi i ragazzi sono stati fantastici. Hanno preso subito la testa del gruppo. Abbiamo fatto un lavoro perfetto, peccato che io non sia un velocista! Quando ho visto che il gruppo stava rientrando ho chiesto a Kim di andare un po’ prima, e a 300 metri dall’arrivo dovevo partire, perché la velocità stava iniziando a diminuire. Ho perso un altro sprint di poco, non so quanto, ma non credo sia molto“.

Foto: Lapresse