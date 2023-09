Fantacalcio Inter-Milan: chi far giocare e chi lasciare in panchina. Le scelte piÃ¹ convenienti e i bonus

È tutto pronto: ancora qualche ora di attesa e poi, a San Siro, andrà in scena il derby di Milano, andrà in scena la sfida tanto attesa tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Sia nerazzurri che rossoneri si affronteranno in una stracittadina che si preannuncia a dir poco rovente: a partire dalle 18.00 si prevede uno stadio stracolmo pronto a regalare spettacolo, sugli spalti così come sul campo. Le due formazioni si trovano in vetta ed entrambe a quota 9 punti: insomma in tre partite giocate, sia la Beneamata che i Diavoli, hanno raccolto tre successi.

E non va inoltre dimenticato che, oltre alla Serie A, tornerà contemporaneamente il fantasy game più amato dagli italiani: il Fantacalcio. Guardando al derby, abbiamo deciso dunque di darvi alcuni consigli su chi schierare e chi lasciare in panca. Partiamo dai possibili bonus o dai possibili giocatori pronti a sfornare un’ottima prestazione.

In casa Inter convincono, in difesa, i due esterni: Dimarco potrebbe avere anche quel qualcosa in più rispetto a Dumfries, mentre tra i centrali l’unico da salvare resta probabilmente Bastoni. A centrocampo tutti e tre i calciatori sono da schierare: da Barella passando per Calhanoglu (ex di giornata), sino ad arrivare a Mkhitaryan. In attacco convince anche il tandem Lautaro Martinez-Thuram: da mettere entrambi.

Passiamo invece al Milan: bocciata tre quarti della difesa, l’unico da schierare è Theo. Reijnders e Loftus-Cheek potrebbero dire la loro mentre Krunic dovrebbe sfoggiare una prestazione di sostanza e non è troppo avvezzo al bonus. Pulisic sarebbe da matti non schierarlo così come Giroud, che nei derby è quasi sempre scatenato: Leao non si tocca. Insomma adesso non resta che attendere: poi sarà Inter-Milan.

