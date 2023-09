Fantacalcio 2023-2024: tutti i voti, i bonus e i malus della terza giornata. Ritorno da urlo per Domenico Berardi

Si è conclusa nella serata di ieri la terza giornata della Serie A 2023-2024: per i fantallenatori è tempo di fare i propri calcoli per vedere l’esito del turno appena concluso, l’ultimo prima della pausa per le nazionali, periodo in cui molte leghe ricorreranno all’asta di riparazione per sistemare le rose dopo gli ultimi giorni di mercato. Andiamo a vedere, partita per partita, tutti i voti assegnati ai calciatori, con annessi bonus e malus, in quest’ultimo fine settimana.

SASSUOLO-VERONA 3-1

SASSUOLO: Consigli 5.5, Toljan 6.5, Erlic 6, Vina 5.5 (dal 65′ Pedersen 6), Tresoldi 6, Matheus Henrique 6.5, Thorstvedt 6 (dal 65′ Bajrami 6.5), Boloca 6, Berardi 8 (dal 78′ Ceide 6), Pinamonti 10 (dal 78′ Mulattieri 6), Laurientè 7 (dal 87′ Racic s.v.).

VERONA: Montipò 6.5, Faraoni 5.5 (dal 86′ F.Terracciano s.v.), Magnani 5, Dawidowicz 5.5, Coppola 5, Doig 5 (dal 86′ Cabal s.v.), Duda 5.5 (dal 77′ Djuric 6), Hongla 6 (dal 36′ Serdar 5.5), Mboula 5.5 (dal 46′ Bonazzoli 5.5), Folorunsho 5, Ngonge 6.5.

Gol: 2 Berardi, Pinamonti, Ngonge

Assist: Toljan, Laurienté

Ammonizioni: Boloca, Magnani, Coppola, Doig

ROMA-MILAN 1-2

ROMA: Rui Patricio 6, Mancini 5 (dal 79′ Pagano s.v.), Smalling 6, Celik 4.5 (dal 71′ Spinazzola 6.5), Llorente 5.5, Paredes 5.5 (dal 71′ Bove 6), Cristante 6, El Shaarawy 6, Aouar 5.5 (dal 31′ Pellegrini 5.5), Zalewski 5.5, Belotti 6 (dal 71′ Lukaku 6).

MILAN: Maignan 6, Calabria 6, T.Hernandez 6.5, Tomori 5.5, Thiaw 7, Krunic 6.5, Pulisic 6.5 (dal 76′ Chukwueze 6), Loftus-Cheek 6.5 (dal 64′ Kalulu 5.5), Reijnders 6.5, Giroud 7 (dal 70′ Pobega 6), Leao 7.5 (dal 76′ Okafor 6).

Gol: Giroud, Leao, Spinazzola

Assist: Calabria

Espulsioni: Tomori

Ammonizioni: Paredes, Lukaku, Loftus-Cheek, Okafor

BOLOGNA-CAGLIARI 2-1

BOLOGNA: Skorupski 6, Lucumì 6, Posch 6 (dal 83′ De Silvestri s.v.), Kristiansen 7, Beukema 5, Ndoye 5.5 (dal 67′ Urbanski 6), Aebischer 6 (dal 84′ El Azzouzi s.v.), Ferguson 6, N.Moro 5.5 (dal 67′ Orsolini 5.5), Zirkzee 7, Karlsson 6 (dal 87′ Fabbian 7).

CAGLIARI: Radunovic 4.5, Augello 6 (dal 70′ Azzi 6), Zappa 6 (dal 66′ Oristanio 6), Dossena 6, Wieteska 6.5, Jankto 6 (dal 66′ Deiola 6), Nandez 6.5 (dal 46′ Di Pardo 5), Sulemana 5.5, Makoumbou 6, Luvumbo 7, Petagna 6 (dal 46′ Shomurodov 5.5).

Gol: Zirkzee, Fabbian, Luvumbo

Assist: Kristiansen, Wieteska

Rigori sbagliati: Orsolini

Ammonizioni: Ferguson, Sulemana, Makoumbou

UDINESE-FROSINONE 0-0

UDINESE: Silvestri 6, Kabasele 6, H.Kamara 6.5 (dal 62′ Zemura 6), Perez 6, Bijol 6.5, Ferreira 6 (dal 62′ Ebosele), Walace 5.5, Samardzic 6 (dal 80′ Quina s.v.), Lovric 6, Thauvin 6 (dal 80′ Vivaldo s.v.), Lucca 5.5 (dal 67′ Success 6).

FROSINONE: Turati 6, S.Romagnoli 6, Marchizza 6, Monterisi 6.5, Oyono 6, Mazzitelli 6, Harroui 6 (dal 90’+1 Garritano), Barrenechea 6 (dal 80′ Cuni s.v.), Gelli 6.5, Soulè 6.5 (dal 63′ Baez 6), Cheddira 5 (dal 80′ Caso s.v.)

Ammonizioni: Kabasele, Thauvin, Baez, Soulé

ATALANTA-MONZA 3-0

ATALANTA: Musso 6.5, Zappacosta 6 (dal 75′ Holm 6), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (dal 89′ Palomino s.v.), Ruggeri 7 (dal 75′ Bakker 6), Scalvini 6.5, De Roon 6, Koopmeiners 6.5, Ederson 7, De Ketelaere 7 (dal 82′ Lookman s.v.), Scamacca 7.5 (dal 82′ Muriel s.v.).

MONZA: Di Gregorio 6, Izzo 5, Marì 5 (dal 66′ A.Carboni 6), Caldirola 5.5, Birindelli 5.5, Gagliardini 5.5 (dal 66′ Bondo 6), Pessina 5, Colpani 6 (dal 74′ Machin 6), Ciurria 5.5, Caprari 5.5 (dal 60′ S.Vignato 5.5), Mota 5 (dal 60′ Colombo 5.5).

Gol: 2 Scamacca, Ederson

Assist: Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere

Ammonizioni: Izzo, Marì, Pessina

NAPOLI-LAZIO 1-2

NAPOLI: Meret 5.5, Juan Jesus 6, Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Olivera 5.5 (dal 65′ Mario Rui 5.5), Zielinski 6.5 (dal 84′ Simeone s.v.), Politano 6 (dal 75′ Lindstrom 5.5), Anguissa 5, Lobotka 6, Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 6 (dal 65′ Raspadori 5.5).

LAZIO: Provedel 6.5, Hysaj 6 (dal 80′ Lu.Pellegrini 6), Romagnoli 6.5, Marusic 6.5, Casale 6, Cataldi 6.5, Felipe Anderson 7 (dal 80′ Pedro 5.5), Zaccagni 6 (dal 90’+3 Isaksen s.v.), Luis Alberto 7.5, Kamada 7 (dal 65′ Guendozi 6.5), Immobile 6 (dal 90’+3 Castellanos s.v.).

Gol: Zielinski, Luis Alberto, Kamada

Assist: 2 Felipe Anderson

Ammonizioni: Zaccagni, Luis Alberto

INTER-FIORENTINA 4-0

INTER: Sommer 6, Dimarco 6.5 (dal 70′ Carlos Augusto 6), De Vrij 7, Bastoni 7, Darmian 6.5, Dumfries 6 (dal 70′ Cuadrado 6.5), Barella 6.5 (dal 59′ Frattesi 6), Calhanoglu 7 (dal 78′ Asllani s.v.), Mkhitaryan 6.5, L.Martinez 8, Thuram 8 (dal 70′ Arnautovic 6).

FIORENTINA: Christensen 5.5, Biraghi 5, Milenkovic 4, L.Ranieri 4.5, Dodò 4.5, Bonaventura 5.5 (dal 55′ Brekalo 5.5), Mandragora 5, Arthur 5.5 (dal 75′ Amatucci 5.5), Kouamé 5.5 (dal 46′ Sottil 6), N.Gonzalez 5.5 (dal 55′ Infantino 5.5), Beltran 5.5 (dal 46′ Nzola 5.5).

Gol: 2 Lautaro, Thuram, Calhanoglu

Assist: Dimarco, Cuadrado, Thuram

Ammonizioni: Barella, L.Ranieri

TORINO-GENOA 1-0

TORINO: Milinkovic-Savic 6, R.Rodriguez 6.5, Buongiorno 6, Bellanova 5.5 (dal 82′ Lazaro s.v.), Vojvoda 6, Schuurs 6.5, Linetty 6 (dal 75′ Ilic 6.5), Tameze 6 (dal 65′ Radonjic 7.5), S.Ricci 6, Vlasic 6.5 (dal 65′ Seck 6), D.Zapata 5.5 (dal 64′ Pellegri 6.5).

GENOA: Jo.Martinez 6. Sabelli 6 (dal 87′ Martin s.v.), Bani 6, Dragusin 5.5, Vasquez 6.5, Badelj 5.5 (dal 87′ Hefti 5), Strootman 5.5 (dal 57′ Thorsby 5.5), Malinovskyi 5 (dal 57′ Kutlu 5.5), Frendrup 6.5, Gudmundsson 5.5, Retegui 5.5 (dal 74′ Ekuban 6).

Gol: Radonjic

Ammonizioni: Pellegri, Seck, Bani, Badelj, Strootman, Thorsby, Malinovskyi

EMPOLI-JUVENTUS 0-2

EMPOLI: Berisha 6.5, Luperto 5.5, Pezzella 6, Bereszynski 5.5, Walukiewicz 5, Marin 5.5 (dal 72′ Kovalenko 5.5), Maleh 5, Baldanzi 5.5 (dal 61′ Cancellieri 5.5), Fazzini 5.5 (dal 61′ Grassi 6), Caputo 5.5 (dal 72′ Destro 6), Cambiaghi 6 (dal 83′ Gyasi s.v.).

JUVENTUS: Perin 6, Bremer 6.5, Danilo 7, Gatti 6.5, Locatelli 6, Rabiot 5.5, Kostic 5.5 (dal 71′ Cambiaso 6), Mckennie 6 (dal 83′ Weah s.v.), Miretti 5.5 (dal 1′ Pogba 6), Chiesa 6.5 (dal 83′ Kean s.v.), Vlahovic 5 (dal 71′ Milik 6.5).

Gol: Danilo, Chiesa

Assist: Milik

Rigori sbagliati: Vlahovic

Rigori parati: Berisha

Ammonizioni: Bereszynski, Gyasi, Destro, Locatelli, Miretti, Vlahovic

LECCE-SALERNITANA 2-0

LECCE: Falcone 6.5, Gallo 6 (dal 77′ Dorgu 6.5), Pongracic 6.5, Baschirotto 6, Gendrey 6.5, Rafia 6 (dal 62′ Blin 6), Ramadani 7, Kaba 6 (dal 62′ J.Gonzalez 6), Banda 6 (dal 71′ Strefezza 6.5), Almqvist 5.5, Krstovic 7 (dal 71′ Piccoli 6).

SALERNITANA: Ochoa 6.5, Gyomber 5.5, Pirola 6 (dal 80′ Tchaouna s.v.), Lovato 5.5, Bradaric 5.5, Candreva 5, Kastanos 6 (dal 62′ Mazzocchi 5.5), L.Coulibaly 6 (dal 62′ Martegani 5.5), Legowski 5.5 (dal 77′ Bohinen 6), J.Cabral 5.5, Botheim 5.5 (dal 62′ Ikwuemesi 5.5).

Gol: Krstovic, Strefezza

Assist: Gendrey

Ammonizioni: J.Gonzalez, Kaba, Banda, Lovato, Bohinen, Legowski.

Foto: Lapresse