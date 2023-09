Basket, Dino Meneghin: “Ho battuto due volte gli USA al Mondiale, l’Italia dovrà avere quello stesso spirito”

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e le parole lasceranno presto spazio al campo, con l’Italia che va a caccia di un’impresa storica contro Team Usa ai quarti di finale del Mondiale di basket maschile 2023 in quel di Pasay (Filippine). In palio un posto tra le prime quattro della rassegna iridata e la possibilità di restare in corsa per una medaglia e per la qualificazione olimpica immediata verso Parigi 2024.

Dino Meneghin, leggenda della pallacanestro tricolore, ha parlato così all’Ansa in vista della sfida odierna: “Ho battuto due volte gli Stati Uniti al Mondiale, anche se ai miei tempi loro schieravano i ragazzi del college e non le stelle NBA. L’Italia però dovrà avere quello stesso spirito, essere squadra, come è sempre stata finora. Ricordiamo la recente rimonta con la Serbia, non da tutti. Fanno sognare, non sono certo adatti ai deboli di cuore: ballano tra strappi incredibili e amnesie inspiegabili ma hanno carattere e sanno reagire“.

L’ex cestista azzurro ha poi aggiunto: “Perdere contro gli Stati Uniti, che al completo sono nettamente la squadra più forte del mondo, non sarebbe una tragedia. Vincere però sarebbe fare la storia, come l’abbiamo scritta noi nel 1970 a Lubiana e nel 1978 proprio nelle Filippine. Entrambe le volte però alla fine siamo arrivati quarti e tornati a casa senza medaglie“.

A proposito di Paolo Banchero, in campo quest’oggi con la maglia statunitense dopo i tanti contatti degli ultimi anni con la FIP per valutare l’opzione di giocare per la nazionale italiana: “Non credo sentirà più pressione ad affrontare gli Azzurri, non ha mai giocato con l’Italia“.

