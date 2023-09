F1 TV8, gara GP Italia 2023: orario 3 settembre, programma in chiaro, streaming

Il dominatore del Mondiale di F1 è il neerlandese Max Verstappen, che comanda a quota 339, davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez, secondo a 201, ed all’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso, terzo a 168, mentre si piazza al quinto posto la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, a quota 102: domani, domenica 3 settembre, alle ore 15.00, andrà in scena la gara del GP d’Italia.

Il quindicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato di Monza e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Diretta della gara in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP ITALIA F1 2023

15.00 F1, GP Italia: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

Foto: LaPresse