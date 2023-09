F1, risultati e classifica FP3 GP Giappone 2023: Verstappen precede Norris e Piastri, poi Perez, Leclerc e Sainz

Il solito Max Verstappen ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido tracciato di Suzuka il portacolori del team Red Bull ha fatto segnare il miglior crono in 1:30.267 precedendo Lando Norris secondo in 1:30.507 a 240 millesimi e Oscar Piastri terzo a 288.

Quarta posizione per Sergio Perez con un gap di 737 millesimi dal compagno di scuderia, quinta per Charles Leclerc in 1:31.022 a 755 millesimi dalla vetta, davanti a Carlos Sainz, sesto in 1:31.137 a 870 millesimi. Al settimo posto Lewis Hamilton (Mercedes) in 1:31.159 a 892 millesimi, quindi ottavo George Russell a 1.238, davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), nono a 1.282, mentre completa la top10 il cinese Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1.401.

A questo punto team e piloti puntano il mirino in direzione delle qualifiche che scatteranno alle ore 08.00 italiane (le ore 17.00) locali. Per il momento andiamo a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi della FP3.

CLASSIFICA FP3 GP GIAPPONE 2023 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.267 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.240 4

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.288 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.737 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.755 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.870 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.892 4

8 George RUSSELL Mercedes+1.238 3

9 Fernando ALONSO Aston Martin+1.282 4

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.401 5

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.432 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.613 4

13 Esteban OCON Alpine+1.657 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.684 3

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.712 4

16 Logan SARGEANT Williams+1.735 4

17 Liam LAWSON AlphaTauri+1.781 3

18 Alexander ALBON Williams+1.846 4

19 Lance STROLL Aston Martin+1.887 5

20 Pierre GASLY Alpine+1.932 5

