F1, Red Bull può vincere matematicamente il Mondiale costruttori già domenica! Max Verstappen iridato a Doha?

La Formula Uno si è presa un fine settimana di respiro prima di gettarsi nel double-header dell’Estremo Oriente. Domenica 17 settembre si correrà il Gran Premio di Singapore, sette giorni dopo andrà invece in scena il GP del Giappone. Due appuntamenti nei quali entrambi i Mondiali potrebbero chiudersi matematicamente! Soprattutto quello costruttori.

Red Bull avrà a disposizione il primo “match point” già domenica. Attualmente il Drink Team ha 310 punti di vantaggio sulla Mercedes, ovvero l’inseguitrice meno lontana. Dopo l’appuntamento di Marina Bay, resterà a disposizione un massimo teorico di 353 punti. Dunque, se a Singapore le RB19 dovessero firmare una doppietta (magari con tanto di giro veloce) e le Frecce d’Argento raccogliere niente, allora il campionato costruttori sarebbe assegnato anche per l’aritmetica.

Difficile che questo possa accadere. Non tanto per l’eventualità della doppietta Verstappen-Perez (non necessariamente in quest’ordine). Di uno-due di forgia austriaca ne abbiamo già visti sei quest’anno. È però improbabile che Mercedes non raccolga nulla. Nella peggior gara del 2023, il GP d’Olanda, la casa di Stoccarda si è comunque portata a casa 8 punticini. Molto più verosimile vedere Red Bull festeggiare il Mondiale costruttori a Suzuka, il che sarebbe come il cacio sui maccheroni, poiché il trionfo si concretizzerebbe nell’autodromo di proprietà di Honda.

Che dire invece di Verstappen? Lui, la possibilità teorica di chiudere i conti domenica 17, non ce l’ha. Considerando l’attuale margine sul compagno di squadra (+145), l’ipotesi più probabile è che il Cannibale raggiunga la certezza matematica del terzo titolo a Doha, il prossimo 8 ottobre. A meno che l’olandese non guadagni 35 lunghezze sul messicano tra Singapore e Suzuka, nel qual caso stapperebbe lo champagne già in Giappone.

Quisquilie. I due Mondiali non sono in discussione. Hanno smesso di esserlo sin da Jeddah. Fa comunque impressione constatare come Red Bull possa vincere già a Singapore, a poco più di due terzi di campionato. In realtà, ciò che più conta, è capire quante vittorie incamererà Verstappen e se il Drink Team completerà la “Stagione Perfetta”. Il resto è contorno.

