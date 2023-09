F1 oggi, GP Giappone 2023: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 23 settembre, andrà in scena la seconda giornata del week end del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Suzuka si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e le qualifiche andranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale.

La Ferrari cercherà di marcare stretto Max Verstappen, che ha dimostrato di essere il riferimento nel corso delle prove libere del venerdì. Messo in archivio l’appuntamento di Singapore, il pilota della Red Bull ha sciorinato una prestazione autorevole nella FP1 e nella FP2, tale da candidarlo al ruolo di primattore sia nel time-attack odierno che per la corsa di domani.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, dunque, ci proveranno, dovendosi guardare però dalle Mercedes dei britannici Lewis Hamilton e George Russell, nonchè dalla McLaren del terzo britannico della lista Lando Norris. Più in difficoltà lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, ma scopriremo se l’iberico saprà tornare in auge.

La seconda giornata del week end del GP del Giappone, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e da Sky Sport 4K (213). TV8 e TV8.it trasmetteranno la differita in chiaro delle qualifiche, mentre non vi sarà copertura della FP3, trasmessa esclusivamente da Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma del day-2.

CALENDARIO GP GIAPPONE F1 2023 OGGI

Sabato 23 settembre (orari italiani)

Ore 4.30-5.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 8.00 F1 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); differita delle qualifiche dalle 15.30 su TV8. La copertura delle prove libere 3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; differita delle qualifiche dalle 15.30 su TV8.it. La copertura delle prove libere 3 sarà esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 23 settembre

Ore 15.30-16.45, F1, Qualifiche – Differita in chiaro

Foto: LaPresse