F1, Jenson Button: “Hamilton ha avuto compagni tosti, ma Verstappen ha una macchina per il suo stile”

Jenson Button ha ancora qualcosa da dire. L’ex pilota britannico è stato sostanzialmente tirato in ballo da Lewis Hamilton circa la discussione tra i compagni di squadra propri e quelli di Max Verstappen. A Sky Sport (Italia), infatti, il sette volte iridato aveva affermato di aver avuto al fianco piloti più forti di quelli che hanno accompagnato l’olandese.

Queste le dichiarazioni dell’ex Campione del Mondo riportate da Sky Sports UK e, parzialmente, dall’ANSA: “Lewis ha avuto alcuni compagni di squadra molto tosti, ha avuto dei Campioni del Mondo come compagni, cosa che Max non ha avuto. Ma, per quanto mi riguarda, avrei più paura ad andare contro l’olandese nella stessa macchina“.

Prosegue Button: “Lui ha una macchina disegnata per il suo stile. O, per meglio dire, lui sa guidare la macchina che Adrian Newey gli dà. Newey gli dice ‘questa è la macchina più veloce del mondo. Se togli downforce sarà più lenta, ma più facile da guidare’. Ma Verstappen riesce a guidarla come Newey l’ha fatta, nel modo più veloce possibile. Molti altri piloti fanno fatica a competere con questo“.

Il tutto senza nulla togliere a loro due e nemmeno a una specie di terzo incomodo: “Loro due sono comunque due piloti incredibili, i migliori del mondo. Vorrei che ci fosse più competizioni al vertice. Max, Lewis e Fernando Alonso sono i tre che secondo me si elevano rispetto al resto della concorrenza“.

Nella sua carriera, Button ha incrociato Hamilton per due stagioni da compagno di squadra. Nel 2011 lo ha preceduto in classifica mondiale (secondo contro quinto), mentre nel 2012 le parti si sono invertite (quinto contro quarto).

