F1 in tv oggi, GP Singapore 2023: dove vedere le prove libere, orari, programma

Comincia quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere il weekend di Marina Bay valevole per il Gran Premio di Singapore 2023, quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. In fase di presentazione il quesito è sempre lo stesso: chi riuscirà a fermare il dominio di Max Verstappen e della Red Bull? L’olandese sembra intoccabile al momento, ma il circuito cittadino asiatico in passato ha già regalato tanti colpi di scena.

Il due volte iridato sta cavalcando una striscia record di 10 vittorie consecutive e ha tutte le carte in regola per provare a prolungare ulteriormente questa sequenza, ma gli avversari non mancheranno a Singapore. Il fine settimana di Marina Bay è molto atteso soprattutto in casa Aston Martin, con Fernando Alonso che sogna il colpaccio per raggiungere il tanto agognato successo n.33 in carriera.

Candidati al podio, con la speranza di pescare il jolly in ottica vittoria di tappa, anche la seconda RB19 di Sergio Perez oltre alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Difficile ipotizzare una Williams competitiva e sullo stesso livello di Monza, considerando le caratteristiche della pista singaporiana.

Le prime due sessioni di prove libere a Marina Bay verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (la FP1 anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP SINGAPORE F1 2023

Venerdì 15 settembre

Ore 11.30 Prove libere 1 a Marina Bay (Singapore) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 15.00 Prove libere 2 a Marina Bay (Singapore) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA PROVE LIBERE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (solo la FP1), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

