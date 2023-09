Genk-Fiorentina oggi in tv, Conference League: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Dopo la Champions League e l’Europa League, prende il via anche la Conference League. L’edizione 2023-2024 della terza competizione continentale per club vedrà nuovamente al via la Fiorentina (dopo la estromissione della Juventus da parte della UEFA) che proverà a rifarsi dopo il beffardo ko della Finale dello scorso anno contro il West Ham.

I viola esordiranno questa sera alle ore 18.45 in casa del Genk. I belgi attendono la formazione di mister Vincenzo Italiano alla Cegeka Arena e rappresenteranno un ostacolo di non poco conto in vista della qualificazione verso il turno successivo. Nel raggruppamento vedremo in azione anche Ferencváros e Čukarički.

La compagine toscana proverà a iniziare con il piede giusto nella nuova edizione della Conference League, forte del brillante successo per 3-2 di domenica contro l’Atalanta. Rispetto al match contro i nerazzurri vedremo alcune novità di formazione, come l’esordio dal primo minuto di Beltran come prima punta al posto di Nzola.

Il match tra Genk e Fiorentina valevole per il primo turno della Conference League sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su DAZN, SkyGO e NOW.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE OGGI

Giovedì 21 settembre

Ore 18.45 Genk-Fiorentina – diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 3 (253) e DAZN

PROGRAMMA GENK-FIORENTINA: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Calcio 3 (253)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil

