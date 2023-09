F1, il video delle prove libere a Suzuka: highlights e sintesi

Max Verstappen ha giganteggiato nelle prove libere 2 del GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il Campione del Mondo ha chiuso il miglior giro con il tempo 1:30.688, confermandosi al comano come aveva già fatto nella prima sessione. Il pilota della Red Bull ha rialzato la testa dopo la delusione dello scorso weekend e vuole tornare alla vittoria. L’olandese ha preceduto Charles Leclerc di 0.320: il monegasco si è distinto al volante di una Ferrari in grande crescita.

Carlos Sainz è tornato in pista dopo il trionfo di Singapore e ha chiuso al quarto posto con l’altra Rossa, pagando un ritardo di 0.549 e venendo preceduto dalla McLaren di Lando Norris (terzo a 0.464). George Russell quinto a 0.640 con la Mercedes, a precedere la Aston Martin di Fernando Alonso e la Williams di Alexander Albon. Sergio Perez è soltanto nono con la seconda Red Bull, mentre Lewis Hamilton è 14mo con la Mercedes. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP del Giappone.

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE GIAPPONE F1 2023

Foto: Lapresse