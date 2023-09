F1, GP Singapore 2023: numeri, statistiche, curiositÃ . La prima volta a Marina Bay senza “Il Maestro” Sebastian Vettel

Abbandonata definitivamente l’Europa, il Mondiale di Formula Uno si appresta ad affrontare una breve parentesi in Estremo Oriente. Domenica 17 settembre si disputerà la 14ma edizione del Gran Premio di Singapore, contesto entrato d’imperio nella storia del Circus per aver ospitato la prima gara in notturna di sempre. Sono passati tre lustri da allora e, dopo essere nati nella città-stato asiatica nel 2008, gli appuntamenti tenuti con luce artificiale hanno proliferato.

Il GP si disputa nel Marina Bay Street Circuit, tracciato cittadino concepito da Hermann Tilke. Il circuito misura più di 5.000 metri e nel corso del tempo ha subito una serie di piccole modifiche rispetto alla versione originaria. Cionondimeno, la sostanza non è mai cambiata e la pista è caratterizzata dall’avere una velocità media bassissima, comparabile a quella di Montecarlo. La gara, infatti, termina quasi sempre al limite delle 2 ore, dinamica che la rende una delle più probanti dell’anno.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è Sebastian Vettel, capace di imporsi ben 5 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Seb, peraltro unico uomo in grado di trionfare per tre anni fila, ha conquistato proprio su questo tracciato quella che è rimasta l’ultima affermazione della sua carriera.

Il teutonico potrebbe però essere eguagliato nei prossimi giorni da Lewis Hamilton, che dal canto suo ha vinto in 4 occasioni (2009, 2014, 2017, 2018). Oltre all’inglese, ci sono altri due piloti in attività a essere già passati per primi sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Fernando Alonso, impostosi nel 2008 e nel 2010, e di Sergio Perez, trionfatore nel 2022.

Sul fronte dei team c’è un grande equilibrio. Le scuderie più vincenti sono Mercedes e Red Bull, che hanno raccolto 4 affermazioni a testa. La Ferrari però è subito a ridosso, avendo ottenuto 3 successi. Infine hanno festeggiato in 1 singola occasione anche Renault e McLaren.

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come questa in questa graduatoria vi sia un ex aequo tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Il tedesco è partito davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015 e 2017. Il britannico, invece, è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014 e 2018.

Complessivamente, sono tre i piloti attualmente in attività a essere già scattati dalla prima casella. All’inglese si aggiungono Charles Leclerc (2019, 2022) e Fernando Alonso (2010).

Va però rimarcata una dinamica interessante. Il monegasco è il solo uomo ad aver realizzato due pole position consecutive. Difatti nel 2020 e nel 2021 non si è corso a causa della pandemia, mentre in precedenza nessuno era stato il più rapido in qualifica per due edizioni consecutive.

Buttando l’occhio sulle squadre, curioso notare come qui sia la Ferrari a dominare, con ben 6 pole. Segue la Mercedes a quota 3. Vengono poi McLaren e Red Bull con 2 a testa.

PODI

Sul fronte dei podi, la classifica è dominata da Sebastian Vettel, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Ai suoi cinque successi (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), il tedesco associa due piazze d’onore (2010, 2014) e il terzo posto del 2018.

Complessivamente, sono sette i piloti attualmente in attività a essere già saliti sul podio del GP di Singapore.

6 (4-0-2) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

4 (0-3-1) – RICCIARDO Daniel

2 (0-2-0) – LECLERC Charles

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

1 (1-0-0) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

PILLOLE

– Tutti coloro che hanno vinto più di un’edizione sono riusciti a primeggiare con due team diversi. Sebastian Vettel ha portato al successo Red Bull (2011, 2012, 2013) e Ferrari (2015, 2019); Lewis Hamilton si è imposto con McLaren (2009) e Mercedes (2014, 2017, 2018); Fernando Alonso ha trionfato con Renault (2008) e Ferrari (2010).

– Come si può notare, nessuno è però ancora riuscito a imporsi con due monoposto differenti in due edizioni consecutive.

– In 8 occasioni (61,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

– Curiosamente il pilota scattato dalla seconda casella ha vinto 1 volta sola, mentre si contano 2 successi di chi è partito in terza piazza.

– Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che la Renault chiese a Nelson Piquet junior, all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, di andare volontariamente a sbattere contro le barriere per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico. In questo modo, l’asturiano potè azzerare il distacco e sorpassare tutti coloro che rientrarono in pit-lane per effettuare la sosta, resistendo poi sino al traguardo in prima posizione.

– Dunque, in edizioni in tutto e per tutto regolari, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017, in un’altra gara condizionata da un clamoroso incidente, seppur di ben altra natura.

Foto: La Presse