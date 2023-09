F1, GP Singapore 2023: Lance Stroll non sarà al via della gara

Niente GP di Singapore per Lance Stroll. Il pilota canadese, reduce dai postumi dell’incidente occorso in Q1, non sarà alla guida della propria Aston Martin per il Gran Premio asiatico in notturna: la decisione, si legge, è stata presa di concerto con il team.

Anche i lavori di riparazione della AMR23 numero 18, del resto, sono complicati, perché i danni erano stati veramente importanti. Più di tutto, però, conta la salute del pilota, che rientrerà al Gran Premio del Giappone in quel di Suzuka.

Si è così espresso il team principal Mike Crack: “Tutto il team è sollevato perché Lance è riuscito a scendere dall’auto con le proprie forze dopo l’incidente di ieri. L’incidente però è avvenuto ad alta velocità e ne sta ancora sentendo gli effetti. Ora la priorità che abbiamo è che si rimetta in forma completamente in tempi brevi. Abbiamo preso in maniera congiunta la decisione di non partecipare alla gara di stasera affinché lui si concentri sul rientro in pista per il GP del Giappone del prossimo fine settimana“.

A livello di griglia di partenza non cambia nulla, poiché Stroll sarebbe comunque partito in ultima posizione proprio a seguito del suo incidente. Il tempo fatto segnare precedentemente era di 1’33″397.

Foto: LaPresse