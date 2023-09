F1, GP Qatar 2023. Quando la prossima gara? Programma, orari, tv, calendario completo

La Formula 1 tira brevemente il fiato prima del prossimo appuntamento. D’altronde il Circus è sceso in pista per due weekend consecutivi; è dunque fisiologico osservare una pausa. Le operazioni riprenderanno nel fine settimana del 6-8 ottobre, durante il quale si disputerà la seconda edizione del Gran Premio del Qatar.

Questo evento nacque in quattro e quattr’otto nel 2021 allo scopo di recuperare il GP d’Australia, cancellato in seguito agli strascichi della pandemia. Si trattò di una gara imbastita all’ultimo minuto, che però precorse i tempi. Il Qatar aveva già in programma di entrare nel panorama della Formula Uno. Difatti, l’autodromo di Lusail, edificato tra il 2003 e il 2004, è stato oggetto di importanti lavori di ammodernamento, proprio per adeguarsi agli standard richiesti dalla massima categoria automobilistica.

Si parla di migliorie e ampliamenti apportati alle infrastrutture, il lay-out non è stato cambiato. Al riguardo bisogna sottolineare come il tracciato sia stato concepito pensando principalmente alle moto. Le gare di MotoGP sono infatti sovente emozionanti. La F1, nel 2021, ha invece scoperto una pista dove è difficilissimo sorpassare. Cosa accadrà nel 2023? Per scoprirlo si potrà seguire il Gran Premio del Qatar in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP del Qatar, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del venerdì, la sprint del sabato e la gara della domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento di Lusail.

STREAMING – Il weekend qatariota potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Qatar.

F1 – PROGRAMMA GP QATAR 2023

VENERDÌ 6 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere 1

Ore 19.00-20.00, Qualifiche

SABATO 7 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00, Shoot-Out

Ore 19.30, Sprint

DOMENICA 8 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 19.00, GARA

