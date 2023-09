F1, George Russell: “Modifiche alla pista renderanno la gara piÃ¹ emozionante. Speriamo di avvicinarci alla Red Bull”

Obiettivo podio in casa Mercedes verso il weekend del Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. George Russell, dopo un positivo quinto posto a Monza dietro alle imprendibili Red Bull e Ferrari, vuole confermarsi davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e punta al podio sul rinnovato circuito cittadino di Marina Bay.

“Le modifiche alla pista renderanno la gara più emozionante. Qui è sempre stato difficile fare sorpassi. Speriamo si possa superare non solo in curva 5 come in passato, ma anche in altri punti come curva 16. Questo renderebbe la corsa anche un po’ più semplice a livello fisico per noi, perché la pista dovrebbe essere 9” più veloce sul giro e la gara sarà un po’ più corta. Magari sarà un po’ meno divertente in qualifica, ma meno difficile domenica in gara”, dichiara il pilota inglese in conferenza stampa.

“L’anno scorso avevamo una macchina piuttosto veloce ma non siamo riusciti a sfruttarla bene nel corso del weekend. Al momento siamo talmente vicini a livello prestazionale con Ferrari, McLaren e Aston Martin che è difficile da prevedere l’andamento del fine settimana. Speriamo di avvicinarci di più alla Red Bull su un circuito da alto carico aerodinamico“, aggiunge Russell sulle possibili ambizioni delle Frecce d’Argento a Singapore.

Foto: Lapresse