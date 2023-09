F1, Carlos Sainz: “Mi sento meglio alla guida della Ferrari, non sarÃ  facile a Singapore”

Il Circus della F1 torna nuovamente in scena. Dopo il weekend di Monza, è la volta del fine-settimana a Singapore. Sul circuito cittadino di Marina Bay piloti e team saranno chiamati a trovare il set-up ideale nel più breve tempo possibile su una pista dalle caratteristiche particolari.

Un tracciato che richiederà l’uso di un assetto carico dal punto di vista aerodinamico in cui lo sviluppo delle qualifiche potrebbe indirizzare in maniera chiara l’esito della gara domenicale. Per questo, bisognerà massimizzare la propria prestazione e, se possibile, presentarsi già da domani con una base piuttosto solida sull’asfalto asiatico.

Sarà interessante anche verificare come e quanto l’impatto della nuova direttiva tecnica imposta dalla FIA circa la flessibilità delle ali possa andare a condizionare lo sviluppo della tre-giorni. In casa Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz vorrà dare seguito a quanto fatto in Brianza. Il podio davanti al pubblico di casa ha data tanta fiducia all’iberico e vedremo se anche a Singapore il suo approccio sarà il medesimo.

“Mi sento sempre meglio in macchina, la stiamo comprendendo meglio. Solo negli ultimi weekend siamo riusciti a mettere assieme tutto e si vede dai risultati. L’obiettivo della seconda parte del fine-settimana è continuare così, ma qui con le pista ad alto carico e curve lunghe non sarà facile. In alcuni casi le cose non siamo andati come ci sarebbe piaciuto e per questo abbiamo cambiato pacchetto di gara in gara“, ha dichiarato l’iberico in conferenza stampa.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI