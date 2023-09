F1, Frederic Vasseur: “Ãˆ stato il nostro miglior venerdÃ¬ dell’anno, non ce lo aspettavamo qui”

Venerdì esaltante a Marina Bay per la Ferrari più convincente dell’anno in occasione delle prime prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valido come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le SF-23 hanno fatto doppietta nella simulazione di qualifica disputata in notturna nella FP2, con Carlos Sainz al comando in 1’32″120 subito davanti a Charles Leclerc e con un vantaggio di due decimi sulla Mercedes di George Russell e tre decimi e mezzo sull’Aston Martin di Fernando Alonso.

“Per prima cosa, è stato il nostro miglior venerdì dall’inizio della stagione. E’ un po’ inatteso su una pista di questo tipo, ma nel complesso credo che abbiamo fatto un bel lavoro. La qualifica però è domani e sarà una questione di gestione e di preparazione delle gomme. Però è sempre meglio partire così che a centro gruppo“, dichiara Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.

Sulle prospettive della Rossa in vista delle qualifiche: “Domani saremo di nuovo tutti molto vicini, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Abbiamo un margine di miglioramento, ma credo che questo valga per tutti. Dobbiamo soltanto concentrarci sul nostro lavoro e sulla preparazione delle gomme per il giro secco, che sarà un aspetto cruciale. Finora è andato tutto bene a livello di assetto, abbiamo fatto un buon venerdì, con i piloti che hanno entrambi una buona velocità. C’è un ottimo spirito all’interno del team e questo è positivo“.

Per quanto riguarda invece le difficoltà Red Bull: “Onestamente, io mi concentro su di noi e non mi interessa di quello che succede alla Red Bull. Abbiamo già abbastanza lavoro da fare con la nostra macchina e i nostri piloti senza pensare agli altri. Probabilmente domani reagiranno e troveranno il passo, ma è vero che oggi hanno avuto una giornata difficile. Magari quando hai un po’ più di pressione addosso, commetti anche qualche errore in più. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza pensare alla Mercedes, alla McLaren e via dicendo. Quelli non sono affari miei“.

Foto: Lapresse