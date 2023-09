F1, Sergio Perez spegne le polemiche: “Marko si Ã¨ scusato, non intendeva offendermi”

Il periodo più buio di tunnel sembra essere alle spalle per Sergio Perez. Il messicano ha l’obiettivo di difendere il secondo posto della classifica piloti in questo finale di Mondiale di Formula 1, cercando di vincere qualche altra gara per interrompere la serie del suo compagno di scuderia Max Verstappen.

Il pilota di Guadalajara, alla vigilia del 250° gran premio della sua carriera a Singapore, ha rilasciato queste parole ai media a proposito proprio di Verstappen: “È piuttosto difficile avere Max accanto. Se vuoi correre per la Red Bull, devi convivere con questo ed essere molto forte mentalmente per reggere la pressione. Dobbiamo tutti riconoscere ciò che Max fa. Attualmente sta guidando ad un livello incredibilmente alto. Indipendentemente dalle condizioni, dà il 100% delle prestazioni ogni singolo fine settimana“.

Perez che ha spento le polemiche riguardo ai commenti di Helmut Marko sulla sua etnia (“è sudamericano e non è concentrato in qualifica come Verstappen o Vettel”): “Ho avuto un’ottima conversazione con lui. Si è scusato. Questa è stata la cosa più importante per me. Andiamo avanti. Ciò che lui o io dichiariamo ai media è diverso da ciò di cui discutiamo personalmente. Conoscendo Helmut, come ho detto, ho un rapporto personale con lui. So che non intendeva offendermi. E personalmente non l’ho interpretata come un’offesa”.

Sull’occasione speciale del 250° GP della carriera: “Sono orgoglioso di aver rappresentato il Messico in tutto il mondo, questa è la mia 250esima gara in Formula 1. Mi piacerebbe regalare a tutto il mio popolo un’altra vittoria questa domenica. Ho un casco speciale per celebrare questo momento e sarà molto speciale in una gara notturna come Singapore“.

Foto: Lapresse