F1, Carlos Sainz: “Venerdì positivo, nel long-run abbiamo margine per migliorare. Valori molto ravvicinati”

Carlos Sainz festeggia nel migliore dei modi il suo 29° compleanno e chiude davanti a tutti il venerdì di Monza, dopo aver ottenuto la prima posizione nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari è stato il più veloce del lotto sul giro secco, fermando il cronometro in 1’21”355 e precedendo di soli 19 millesimi la McLaren di Lando Norris.

Terza piazza per la Red Bull di Sergio Perez a 185 millesimi, poi la seconda McLaren di Oscar Piastri a 190 e la RB19 del leader iridato Max Verstappen a 276 millesimi dalla miglior prestazione assoluta della Rossa #55 a parità di mescola e di condizioni. Solo sesto Charles Leclerc con l’altra SF-23 a 361 millesimi dal compagno di squadra, senza mettere assieme un time-attack ottimale.

“Nel complesso è stato un venerdì positivo: la vettura sembra in forma questo weekend, anche grazie a caratteristiche della pista che ci sono più confacenti. Siamo solo all’inizio e domani non sarà affatto facile perché i valori sono molto ravvicinati con tante vetture in un fazzoletto di centesimi“, dichiara Sainz a fine giornata al sito ufficiale della Scuderia.

“Continueremo a lavorare per trovare ancora più prestazione, specialmente nel long-run dove credo ci sia margine per migliorare. Voglio ringraziare tutti i tifosi: è bello guidare davanti a loro qui a Monza“, conclude il nativo di Madrid.

