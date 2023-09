F1, Charles Leclerc: “Una giornata impegnativa, abbiamo qualche problema di bilanciamento”

Archiviata la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza la Ferrari ha potuto sorridere con il primo tempo nella FP2 dello spagnolo Carlos Sainz, che in questo modo si è fatto il regalo per il suo 29° compleanno. Qualche problema in più, invece, per il monegasco Charles Leclerc.

Leclerc ha concluso in sesta posizione la seconda sessione con un distacco di 0.361 dal compagno di squadra. Criticità evidenti soprattutto nelle simulazioni del time-attack in cui la Rossa di Charles ha sofferto in termini di stabilità. Vedremo se per domani il team del Cavallino Rampante saprà apportare dei correttivi.

“È stata una giornata impegnativa. La nostra prestazione è stata abbastanza buona anche se ho avuto qualche problema con il bilanciamento della macchina. Dobbiamo ancora lavorarci per domani, soprattutto sul giro secco. Invece, per quanto riguarda i long run, mi sono trovato più a mio agio“, ha raccontato il ferrarista ai media presenti in circuito.

Non resta che attendere i riscontri delle qualifiche che andranno a definire lo schieramento del GP, con l’olandese Max Verstappen che va a caccia del 10° successo consecutivo nella stessa annata, migliorando il primato del tedesco Sebastian Vettel.

Foto: LaPresse